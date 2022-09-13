Оккупанты 12 сентября обстреляли Первомайское Николаевской области, зафиксировано более 15 прилетов – Ким

"Днем 12 сентября, с 15.25 до 15.45 под вражескими обстрелами находился поселок городского типа Первомайское. В общей сложности зафиксировано более 15 прилетов по территории поселка, четыре из которых попали в частное предприятие, другие – по открытым территориям. Пострадавших нет", – написал он.
Также оккупанты трижды обстреливали село Широкое, никто не пострадал.
"Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины. Так, сегодня, 13 сентября, в 2.15 был обстрелян поселок городского типа Березнеговатое, в результате чего поврежден склад профессионального лицея. Без жертв. Также в течение суток 12 сентября продолжались обстрелы находящихся у линии столкновения старостинских округов Березнеговатской общины. Подробная информация уточняется", – сообщил Ким.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.