Оккупанты 12 сентября обстреляли Первомайское Николаевской области, зафиксировано более 15 прилетов – Ким

"Днем 12 сентября, с 15.25 до 15.45 под вражескими обстрелами находился поселок городского типа Первомайское. В общей сложности зафиксировано более 15 прилетов по территории поселка, четыре из которых попали в частное предприятие, другие – по открытым территориям. Пострадавших нет", – написал он.

Также оккупанты трижды обстреливали село Широкое, никто не пострадал.

"Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины. Так, сегодня, 13 сентября, в 2.15 был обстрелян поселок городского типа Березнеговатое, в результате чего поврежден склад профессионального лицея. Без жертв. Также в течение суток 12 сентября продолжались обстрелы находящихся у линии столкновения старостинских округов Березнеговатской общины. Подробная информация уточняется", – сообщил Ким.

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