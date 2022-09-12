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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У всех паническое настроение". Глава Николаевской области Виталий Ким про сбегающих российских оккупантов

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Из Николаевской области массово сбегает военное командование армии РФ, говорит Виталий Ким
Из Николаевской области массово сбегает военное командование армии РФ, говорит Виталий Ким
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские захватчики впали в панику и готовятся самостоятельно спасать свои жизни, не полагаясь на командиров. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телепроекта "Freeдом" утром 12 сентября.

Российские войска продолжают обстреливать Николаев, но Вооруженным силам Украины удалось отодвинуть линию фронта дальше от города.

"Недавно наши защитники на южнобугском направлении уничтожили девять российских пусковых установок ракет С-300, позиции которых были известны ВСУ. Уменьшение использования C-300 для обстрелов Николаева свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины отодвигают линию фронта подальше от города", – сообщил Ким.

Также чиновник рассказал, российские оккупанты по второму кругу обстреливают уже пораженные ими ранее объекты.

"Мое мнение: либо у них уменьшилось количество информации и они бьют по старым координатам, либо руководство новое – бестолковое, не разобралось и отрабатывает старые цели", – сказал он.

Глава Николаевской ОВА также рассказал, что из области массово сбегает военное командование.

"Они пытаются успокоить своих солдат, чтобы те сидели и ждали, когда кто-то договорится. Но руководство сбежало за Днепр. Солдат своих бросило, здесь у всех паническое настроение, – рассказал Ким. – Как только наши Вооруженные силы начнут активные действия, они будут бежать, как и в Харькове, но будет водная преграда и будут больше сдаваться. Российские солдаты, солдаты ОРДЛО начинают не доверять тому, что говорит им российский телевизор. Когда говорят: "Не надо паниковать", они понимают, что надо готовиться к панике. Они понимают, что их обманывают, и готовятся самостоятельно спасать свои жизни. Это не шутка – велосипеды забирают у гражданских".

https://www.facebook.com/mykoda/videos/618859686416099/

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, Виталий Ким, российские оккупанты
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