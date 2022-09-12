"У всех паническое настроение". Глава Николаевской области Виталий Ким про сбегающих российских оккупантов

Российские войска продолжают обстреливать Николаев, но Вооруженным силам Украины удалось отодвинуть линию фронта дальше от города.

"Недавно наши защитники на южнобугском направлении уничтожили девять российских пусковых установок ракет С-300, позиции которых были известны ВСУ. Уменьшение использования C-300 для обстрелов Николаева свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины отодвигают линию фронта подальше от города", – сообщил Ким.

Также чиновник рассказал, российские оккупанты по второму кругу обстреливают уже пораженные ими ранее объекты.

"Мое мнение: либо у них уменьшилось количество информации и они бьют по старым координатам, либо руководство новое – бестолковое, не разобралось и отрабатывает старые цели", – сказал он.

Глава Николаевской ОВА также рассказал, что из области массово сбегает военное командование.

"Они пытаются успокоить своих солдат, чтобы те сидели и ждали, когда кто-то договорится. Но руководство сбежало за Днепр. Солдат своих бросило, здесь у всех паническое настроение, – рассказал Ким. – Как только наши Вооруженные силы начнут активные действия, они будут бежать, как и в Харькове, но будет водная преграда и будут больше сдаваться. Российские солдаты, солдаты ОРДЛО начинают не доверять тому, что говорит им российский телевизор. Когда говорят: "Не надо паниковать", они понимают, что надо готовиться к панике. Они понимают, что их обманывают, и готовятся самостоятельно спасать свои жизни. Это не шутка – велосипеды забирают у гражданских".