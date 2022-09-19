Российские оккупанты безуспешно атаковали в районе Горловки – Генштаб ВСУ

"За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "противник продолжает сосредотачивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях".

"[Враг] обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, на отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, противник предпринимает "радикальные меры", чтобы удержать ситуацию под своим контролем.

"Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на запорожском направлении. По имеющейся информации, на указанном мероприятии обращалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории", – сказано в сообщении.

Также в ВСУ рассказали о тренировочном лагере оккупантов на полигоне возле Тореза Донецкой области "для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений понесшего потери 1-го армейского корпуса боевиков "ДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)