Российские оккупанты безуспешно атаковали в районе Горловки – Генштаб ВСУ

"За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что "противник продолжает сосредотачивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях".
"[Враг] обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, на отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, противник предпринимает "радикальные меры", чтобы удержать ситуацию под своим контролем.
"Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на запорожском направлении. По имеющейся информации, на указанном мероприятии обращалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории", – сказано в сообщении.
Также в ВСУ рассказали о тренировочном лагере оккупантов на полигоне возле Тореза Донецкой области "для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений понесшего потери 1-го армейского корпуса боевиков "ДНР".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава обладминистрации Павел Кириленко.
В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.