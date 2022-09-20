На юге Украины ВСУ потопили в Днепре баржу с российскими военными и техникой

Уrраинская авиация на юге нанесла 15 ударов, а артиллеристы и ракетчики выполнили более 260 огневых задач Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

"Попытки организации альтернативной переправы через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого успеха не имели. Наведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов", – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что враг сосредоточился на организации обороны и попытках удержать захваченные территории, но на отдельных направлениях занимается перегруппировкой своих подразделений, вводит резервы, активизирует воздушную разведку.

"В целях улучшения тактического положения, враг пытался провести штурмовые действия силами до мотострелкового взвода в направлении Давыдов Брод – Белогорка. Вовремя обнаружен и остановлен артиллерийским огнем. С потерями ретировался", – рассказали в командовании.

В течение дня оккупанты обстреливали украинские позиции и территориальные общины вблизи линии фронта, нанесли три авиационных и три ракетных удара.

Украинская авиация нанесла 15 ударов. Артиллеристы и ракетчики выполнили более 260 огневых задач – били по четырем скопления сил и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах Херсонской области, по мостам и альтернативным переправам – понтонам и баржам.

Армия РФ потеряла 90 военных, три танка, восемь единиц автобронетехники, три гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", четыре САУ "Акация", две пушки "Гиацинт-С", шесть "Градов", склад боеприпасов в Правдино и два беспилотника: "Орлан-10" и "Орлан-30".