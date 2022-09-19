ВСУ зажали россиян на юге, те думают сдаваться в плен – ОК "Юг"

"Есть информация о том, что они действительно деморализованы, они не видят цели своего пребывания на этом направлении. Они видят пример востока, и это их очень "вдохновляет", поскольку они понимают, что возможно и такое течение событий. Они видят, что ближе все-таки двигаться вперед, сложив оружие, и переходить в обменный фонд, чем двигаться к границе, потому что на Херсонщине далеко до границы с Россией, в отличие от Харьковщины. И по пути они имеют существенное препятствие — Днепр, который в принципе для них пока непроходимый, непроплывной, непроездной", — рассказала Гуменюк.
По ее словам, огневой контроль ВСУ над переправами и транспортными артериями через Днепр, держит оккупантов зажатыми между силами обороны и правым берегом.
"Им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но нужно понять как", – сказала Гуменюк.
Она добавила, что есть случаи, когда руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ для того, чтобы договориться о том, чтобы сложить оружие.
"Но вы понимаете, что они подлежат тщательной проверке, поскольку мы говорили о том, что враг коварен, и могут быть разные провокации", – добавила Гуменюк.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.