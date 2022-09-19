ВСУ зажали россиян на юге, те думают сдаваться в плен – ОК "Юг"

"Есть информация о том, что они действительно деморализованы, они не видят цели своего пребывания на этом направлении. Они видят пример востока, и это их очень "вдохновляет", поскольку они понимают, что возможно и такое течение событий. Они видят, что ближе все-таки двигаться вперед, сложив оружие, и переходить в обменный фонд, чем двигаться к границе, потому что на Херсонщине далеко до границы с Россией, в отличие от Харьковщины. И по пути они имеют существенное препятствие — Днепр, который в принципе для них пока непроходимый, непроплывной, непроездной", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, огневой контроль ВСУ над переправами и транспортными артериями через Днепр, держит оккупантов зажатыми между силами обороны и правым берегом.

"Им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но нужно понять как", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что есть случаи, когда руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ для того, чтобы договориться о том, чтобы сложить оружие.

"Но вы понимаете, что они подлежат тщательной проверке, поскольку мы говорили о том, что враг коварен, и могут быть разные провокации", – добавила Гуменюк.