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Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонской области желательно эвакуироваться на зимний период – глава ОВА

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Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов Херсонской области эвакуироваться на зимний период
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов Херсонской области эвакуироваться на зимний период
Фото: depositphotos.com

Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонской области на зимний период желательно эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Об этом 19 сентября сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц", – отметил он.

По его словам, чтобы получить помощь для эвакуации, нужно обратиться на горячую линию Херсонской ОВА или написать в чат-бот и сообщить о намерении эвакуироваться. 

Янушевич напомнил, что после получения статуса ВПЛ государство будет выплачивать денежную помощь – 2000 грн для взрослых, 3000 грн для людей с инвалидностью и детей. Кроме того, ВПЛ могут подать заявки на получение денежной помощи от международных организаций.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Теги: Херсонская область, эвакуация, зима, война России против Украины, деоккупация, Ярослав Янушевич, вторжение России в Украину
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