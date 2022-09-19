Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонской области желательно эвакуироваться на зимний период – глава ОВА

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц", – отметил он.
По его словам, чтобы получить помощь для эвакуации, нужно обратиться на горячую линию Херсонской ОВА или написать в чат-бот и сообщить о намерении эвакуироваться.
Янушевич напомнил, что после получения статуса ВПЛ государство будет выплачивать денежную помощь – 2000 грн для взрослых, 3000 грн для людей с инвалидностью и детей. Кроме того, ВПЛ могут подать заявки на получение денежной помощи от международных организаций.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.