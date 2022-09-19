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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборант Сальдо вернулся в Херсонскую область

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Сальдо вернулся к "руководству" оккупированной частью Херсонской области
Сальдо вернулся к "руководству" оккупированной частью Херсонской области
Фото: Владимир Сальдо / Telegram

Коллаборант оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо вернулся к "исполнению своих обязанностей". Об этом он 19 сентября сообщил в Telegram.

"С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что Сергей Елисеев сложил с себя полномочия так называемого врио главы администрации и вернулся к должности "председателя" правительства региона.

По его словам, "курс Херсонской области на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным".

Контекст:

В марте 2022 года бывший мэр Херсона Владимир Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву, в институт скорой помощи имени Склифософского. Российские СМИ также писали, что коллаборанта могли отравить. В последние недели о его состоянии не сообщалось.

Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации в начале августа появился в соцсетях и обнародовал видеообращение в Telegram.

Теги: Херсонская область, война России против Украины, Владимир Сальдо, коллаборационизм, вторжение России в Украину
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