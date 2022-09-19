Коллаборант Сальдо вернулся в Херсонскую область

"С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Елисеев сложил с себя полномочия так называемого врио главы администрации и вернулся к должности "председателя" правительства региона.

По его словам, "курс Херсонской области на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным".