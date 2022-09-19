Коллаборант Сальдо вернулся в Херсонскую область

"С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Сергей Елисеев сложил с себя полномочия так называемого врио главы администрации и вернулся к должности "председателя" правительства региона.
По его словам, "курс Херсонской области на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным".
В марте 2022 года бывший мэр Херсона Владимир Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву, в институт скорой помощи имени Склифософского. Российские СМИ также писали, что коллаборанта могли отравить. В последние недели о его состоянии не сообщалось.
Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации в начале августа появился в соцсетях и обнародовал видеообращение в Telegram.