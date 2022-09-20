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ВОЙНА В УКРАИНЕ

160 оккупантов, 10 артсистем и пять беспилотников. В Генштабе ВСУ перечислили новые потери РФ

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Россияне продолжают нести потери в Украине
Россияне продолжают нести потери в Украине
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили около 54 810 российских оккупантов. Об этом 20 сентября сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 160 захватчиков.

Другие потери российской армии в Украине составили:

  • танки – 2216 (+4);
  • боевые бронированные машины – 4724 (+4);
  • артиллерийские системы – 1323 (+10);
  • РСЗО – 318 (+6);
  • средства ПВО – 168;
  • самолеты – 252 (+1);
  • вертолеты – 217;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5);
  • крылатые ракеты – 239 (+1);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3587 (+6);
  • специальная техника – 125.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и донецком направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02C3Cxveba6qFLDVw8SuELMEHGcPxPDHo72LoREbAeX9x8BN7iqu9aiNDWGGugX5jDl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам. 

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, РСЗО, беспилотники, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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