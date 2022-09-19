За сутки украинская авиация поразила 11 районов сосредоточения российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"В течение суток авиация сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один склад боеприпасов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали также о работе ракетных войск и артиллерии ВСУ. Они нанесли огневое поражение по пяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также трем складам боеприпасов.

"Общие потери врага уточняются. Подтверждены факты поражения живой силы и объектов противника за 18 сентября в Запорожской области. На данном направлении было уничтожено 10 артиллерийских систем, пять единиц военной техники и личный состав противника. По имеющейся информации, потери ранеными составили более 100 военнослужащих", – уведомили в Генштабе.

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