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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 300 оккупантов, 11 российских танков и один самолет – Генштаб

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Наибольшие потери противник понес на донецком направлении
Наибольшие потери противник понес на донецком направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 55 110 российских оккупантов. Об этом 21 сентября в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 300 захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 2227 (+11);
  • боевые бронированные машины – 4748 (+24);
  • артиллерийские системы – 1340 (+17);
  • РСЗО – 318;
  • средства ПВО – 168;
  • самолеты – 253 (+1);
  • вертолеты – 217;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7);
  • крылатые ракеты – 239;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3610 (+23);
  • специальная техника – 125.

"Наибольшие потери противник понес на донецком направлении. Данные уточняются", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0n3m83hA9aspthDJDdAxKecoEoy1iRBbUNGj7qZxjJiQqFwKJu5F8nY2jbyUanuV5l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам. 

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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