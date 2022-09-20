Оккупанты 20 сентября нанесли по территории Украины семь ракетных и 20 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты нанесли более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, успеха не имели. Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали из из танков, минометов и артиллерии по сиверском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, запорожском и южнобугском направлениях.

"Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)