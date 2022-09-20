Войска РФ обстреляли Запорожскую область. По предварительным данным, применяли ракеты С-300 – глава ОВА

"Враг нанес удар по Запорожскому району, села Григорьевка, Юльевка, Речное, поселок городского типа Камышуваха подверглись ракетным атакам. И все это в течение последнего часа. В Юльевке и Камышувахе – по три прилета. По предварительной информации, враг применил ракеты С-300", – написал Старух.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.