ВСУ отбили атаки оккупантов возле девяти населенных пунктов и нанесли более 20 авиаударов по позициям россиян – Генштаб

За минувшие сутки украинские военные отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.
За сутки авиация сил обороны нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25 и четыре беспилотника противника.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районам сосредоточения артиллерии, а также по семи складам боеприпасов.
В ВСУ подчеркнули, что благодаря успешным действиям сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. И для восполнения потерь личного состава проводит принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сводные отряды оккупантов задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам.