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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов возле девяти населенных пунктов и нанесли более 20 авиаударов по позициям россиян – Генштаб

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В ВСУ подчеркнули, что благодаря успешным действиям сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике
В ВСУ подчеркнули, что благодаря успешным действиям сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины отбили атаки российских оккупантов возле девяти населенных пунктов. Об этом в Facebook 21 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

За сутки авиация сил обороны нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25 и четыре беспилотника противника.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районам сосредоточения артиллерии, а также по семи складам боеприпасов.

В ВСУ подчеркнули, что благодаря успешным действиям сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. И для восполнения потерь личного состава проводит принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сводные отряды оккупантов задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ChKbXNzv6w8sePBLCCUaLEy4jnf3jrDQTke3EDnY5BRBP9HWZ5Bbw6ihKxfeanEgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам. 

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, мобилизация, артиллерия, ВСУ, авиаудар, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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