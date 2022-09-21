ВСУ отбили атаки оккупантов возле девяти населенных пунктов и нанесли более 20 авиаударов по позициям россиян – Генштаб

В ВСУ подчеркнули, что благодаря успешным действиям сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки украинские военные отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

За сутки авиация сил обороны нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25 и четыре беспилотника противника.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районам сосредоточения артиллерии, а также по семи складам боеприпасов.

В ВСУ подчеркнули, что благодаря успешным действиям сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. И для восполнения потерь личного состава проводит принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сводные отряды оккупантов задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста.

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