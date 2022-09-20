ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты несут существенные потери в Донецкой области, медучреждения Горловки переполнены – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Генштабе рассказали о потерях оккупантов
В Генштабе рассказали о потерях оккупантов
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают нести существенные потери на бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 20 сентября.

"В результате успешных действий подразделений сил обороны на бахмутском и авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. Лечебные заведения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск", – сообщили в Генштабе.

Также с территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ, добавили в ведомстве. Количество потерь оккупантов уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032pjQ1a2PE92p2NEYa7SUHcU2THxLbz7UHuRsZ6dPwtPHKuewycxz4Hj2r5fYjbhFl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 26 августа.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 сентября, составили около 54 810 военных2216 танков, 252 самолета, 217 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Горловка, раненые, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (256540)
2
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (142476)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (116520)
4
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (107322)
5
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (107301)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (68014)
7
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54636)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (23990)
 
 
 
 