Оккупанты несут существенные потери в Донецкой области, медучреждения Горловки переполнены – Генштаб ВСУ

"В результате успешных действий подразделений сил обороны на бахмутском и авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. Лечебные заведения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск", – сообщили в Генштабе.

Также с территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ, добавили в ведомстве. Количество потерь оккупантов уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 26 августа.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 сентября, составили около 54 810 военных, 2216 танков, 252 самолета, 217 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".