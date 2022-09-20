Оккупанты запретили мужчинам выезжать из Крыма без разрешения военкоматов – Генштаб ВСУ

Так, по информации Генштаба, с 14 сентября оккупанты отменили действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации приблизительно пятистам работникам Енакиевского металлургического завода.

"Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов", – говорится в сводке.

Также противник продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений. По имеющейся информации, на базе 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, (город Борзя Забайкальского края) формируют четыре стрелковых батальона.

"Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах производится за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища", – отметили в сообщении.

Кроме того, как напомнили в Генштабе, ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.

"Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах", – подытожили в Генштабе ВСУ.

О том, что с 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, писало 12 сентября издание Quirim News. Издание опубликовало документ, предназначенный транспортной компании "Транскарго" от военного комиссариата. В нем говорилось, что "для обеспечения организации призыва граждан по мобилизации" вводятся новые правила выезда по Керченскому мосту.