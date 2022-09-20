Оккупанты запретили мужчинам выезжать из Крыма без разрешения военкоматов – Генштаб ВСУ

Так, по информации Генштаба, с 14 сентября оккупанты отменили действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации приблизительно пятистам работникам Енакиевского металлургического завода.
"Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов", – говорится в сводке.
Также противник продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений. По имеющейся информации, на базе 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, (город Борзя Забайкальского края) формируют четыре стрелковых батальона.
"Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах производится за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища", – отметили в сообщении.
Кроме того, как напомнили в Генштабе, ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.
"Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах", – подытожили в Генштабе ВСУ.
О том, что с 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, писало 12 сентября издание Quirim News. Издание опубликовало документ, предназначенный транспортной компании "Транскарго" от военного комиссариата. В нем говорилось, что "для обеспечения организации призыва граждан по мобилизации" вводятся новые правила выезда по Керченскому мосту.
По данным ГУР Минобороны Украины, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения. По оценке Генштаба ВСУ на 16 июня, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово публиковали объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Оккупанты устроили несколько волн принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщала украинская разведка.
16 сентября ГУР сообщило, что в Горловке Донецкой области российские оккупанты разыскивают мужчин призывного возраста. Облавы проводятся на центральном рынке, в общественных местах, магазинах, ТЦ, на АЗС. "Райвоенкоматам" поставлена задача "мобилизовать" 6 тыс. местных жителей