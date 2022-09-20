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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты запретили мужчинам выезжать из Крыма без разрешения военкоматов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты усложнили выезд из аннексированного Крыма
Оккупанты усложнили выезд из аннексированного Крыма
Фото: EPA

Россияне продолжают "мобилизацию" для боевых действий против Украины на временно оккупированных ими территориях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 сентября в Facebook.

Так, по информации Генштаба, с 14 сентября оккупанты отменили действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации приблизительно пятистам работникам Енакиевского металлургического завода.

"Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов", – говорится в сводке. 

Также противник продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений. По имеющейся информации, на базе 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, (город Борзя Забайкальского края) формируют четыре стрелковых батальона.

"Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах производится за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища", – отметили в сообщении.

Кроме того, как напомнили в Генштабе, ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.

"Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах", – подытожили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GuQY8L6Gbue3JVVHcivRph15iydm8AFn4c2mWR8bqBfsdpSL39Pe23BNtePVSnE3l

О том, что с 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, писало 12 сентября издание Quirim News. Издание опубликовало документ, предназначенный транспортной компании "Транскарго" от военного комиссариата. В нем говорилось, что "для обеспечения организации призыва граждан по мобилизации" вводятся новые правила выезда по Керченскому мосту.

Контекст:

По данным ГУР Минобороны Украины, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения. По оценке Генштаба ВСУ на 16 июня, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово публиковали объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Оккупанты устроили несколько волн принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщала украинская разведка.

16 сентября ГУР сообщило, что в Горловке Донецкой области российские оккупанты разыскивают мужчин призывного возраста. Облавы проводятся на центральном рынке, в общественных местах, магазинах, ТЦ, на АЗС. "Райвоенкоматам" поставлена задача "мобилизовать" 6 тыс. местных жителей


Теги: Крым, Севастополь, Генштаб ВСУ, мобилизация, военкомат, Енакиевский металлургический завод, Забайкалье, война России против Украины
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