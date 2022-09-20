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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия попытается создать "4-й армейский корпус" из зэков и "добровольцев". Если получится его перемолоть, у Путина не будет выхода – Денисенко

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Профессионалов в воюющих на территории Украины российских подразделениях становится все меньше
Профессионалов в воюющих на территории Украины российских подразделениях становится все меньше
Фото: EPA

Россия формирует новые подразделения для войны в Украине из заключенных и "добровольцев", которые готовы воевать за деньги. Но после того, как они закончатся, президент России Владимир Путин окажется в тупике. Такое мнение 19 сентября в интервью ТСН высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Сейчас они будут пытаться создавать так называемый 4-й армейский корпус из зэков и так называемых добровольцев", – полагает советник главы МВД.

Он добавил, что в России сейчас будут по максимуму набирать людей, которые готовы за деньги пойти на войну. Но после этого у властей РФ не останется выбора.

"Дальше, если получится перемолоть этот 4-й армейский корпус, после этого у Путина не будет выхода. Это уже будет тупик. Нужно либо остановиться, либо проводить мобилизацию", – заявил Денисенко.

"1-й армейский корпус" и "2-й армейский корпус" были сформированы оккупантами в 2014–2015 годах на базе боевиков "ДНР" и "ЛНР" соответственно.

В августе британская разведка сообщила, что Россия создала новое крупное формирование сухопутных войск для продолжения войны в Украине – 3-й армейский корпус (3-й АК), базирующийся в Мулино Нижегородской области. По информации Conflict Intelligence Team на 27 августа, РФ начала перебрасывать подразделения корпуса на фронт. По оценке ГУР МО Украины, новое формирование столкнулось с дефицитом обученных кадров и боеспособной техники.

Президент России Владимир Путин все больше делает ставку на добровольческие и марионеточные формирования, а не на регулярную армию, вербуя для войны в Украине заведомо недееспособных солдат. К такому выводу 18 сентября пришли аналитики американского Института исследования войны.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что Россия могла ускорить подготовку незаконных референдумов о "присоединении" к РФ на оккупированных украинских территориях, чтобы впоследствии оправдать объявление всеобщей мобилизации в РФ. 19 сентября боевики "ЛНР" и "ДНР" синхронно заговорили о необходимости организовать такие псевдореферендумы "немедленно".

Контекст:

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.

5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Речь также шла о появлении Пригожина. В ответ на просьбу "Верстки" прокомментировать это бизнесмен ответил, что "бывал в колониях в 80‑е годы", но так и не сказал, посещал ли он колонии с рекрутерами.

Российский юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов 14 сентября опубликовал в Telegram видео вербовки в РФ заключенных для отправки на войну в Украину в составе частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Перед заключенными выступил бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем этой ЧВК. Сам он назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.

Теги: Россия, Владимир Путин, МВД, Украина, СИЗО, оккупация, заключенные, мобилизация, добровольцы, боевики, наемники, Сергей Гайдай, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, ЛНР, Вадим Скибицкий, Евгений Пригожин, Вадим Денисенко, Иван Жданов, ЧВК, колония, российские оккупанты
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