Россия попытается создать "4-й армейский корпус" из зэков и "добровольцев". Если получится его перемолоть, у Путина не будет выхода – Денисенко

"Сейчас они будут пытаться создавать так называемый 4-й армейский корпус из зэков и так называемых добровольцев", – полагает советник главы МВД.
Он добавил, что в России сейчас будут по максимуму набирать людей, которые готовы за деньги пойти на войну. Но после этого у властей РФ не останется выбора.
"Дальше, если получится перемолоть этот 4-й армейский корпус, после этого у Путина не будет выхода. Это уже будет тупик. Нужно либо остановиться, либо проводить мобилизацию", – заявил Денисенко.
"1-й армейский корпус" и "2-й армейский корпус" были сформированы оккупантами в 2014–2015 годах на базе боевиков "ДНР" и "ЛНР" соответственно.
В августе британская разведка сообщила, что Россия создала новое крупное формирование сухопутных войск для продолжения войны в Украине – 3-й армейский корпус (3-й АК), базирующийся в Мулино Нижегородской области. По информации Conflict Intelligence Team на 27 августа, РФ начала перебрасывать подразделения корпуса на фронт. По оценке ГУР МО Украины, новое формирование столкнулось с дефицитом обученных кадров и боеспособной техники.
Президент России Владимир Путин все больше делает ставку на добровольческие и марионеточные формирования, а не на регулярную армию, вербуя для войны в Украине заведомо недееспособных солдат. К такому выводу 18 сентября пришли аналитики американского Института исследования войны.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что Россия могла ускорить подготовку незаконных референдумов о "присоединении" к РФ на оккупированных украинских территориях, чтобы впоследствии оправдать объявление всеобщей мобилизации в РФ. 19 сентября боевики "ЛНР" и "ДНР" синхронно заговорили о необходимости организовать такие псевдореферендумы "немедленно".
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.
5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Речь также шла о появлении Пригожина. В ответ на просьбу "Верстки" прокомментировать это бизнесмен ответил, что "бывал в колониях в 80‑е годы", но так и не сказал, посещал ли он колонии с рекрутерами.
Российский юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов 14 сентября опубликовал в Telegram видео вербовки в РФ заключенных для отправки на войну в Украину в составе частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Перед заключенными выступил бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем этой ЧВК. Сам он назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.