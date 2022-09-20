Россия попытается создать "4-й армейский корпус" из зэков и "добровольцев". Если получится его перемолоть, у Путина не будет выхода – Денисенко

Профессионалов в воюющих на территории Украины российских подразделениях становится все меньше Фото: EPA

"Сейчас они будут пытаться создавать так называемый 4-й армейский корпус из зэков и так называемых добровольцев", – полагает советник главы МВД.

Он добавил, что в России сейчас будут по максимуму набирать людей, которые готовы за деньги пойти на войну. Но после этого у властей РФ не останется выбора.

"Дальше, если получится перемолоть этот 4-й армейский корпус, после этого у Путина не будет выхода. Это уже будет тупик. Нужно либо остановиться, либо проводить мобилизацию", – заявил Денисенко.

"1-й армейский корпус" и "2-й армейский корпус" были сформированы оккупантами в 2014–2015 годах на базе боевиков "ДНР" и "ЛНР" соответственно.

В августе британская разведка сообщила, что Россия создала новое крупное формирование сухопутных войск для продолжения войны в Украине – 3-й армейский корпус (3-й АК), базирующийся в Мулино Нижегородской области. По информации Conflict Intelligence Team на 27 августа, РФ начала перебрасывать подразделения корпуса на фронт. По оценке ГУР МО Украины, новое формирование столкнулось с дефицитом обученных кадров и боеспособной техники.

Президент России Владимир Путин все больше делает ставку на добровольческие и марионеточные формирования, а не на регулярную армию, вербуя для войны в Украине заведомо недееспособных солдат. К такому выводу 18 сентября пришли аналитики американского Института исследования войны.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что Россия могла ускорить подготовку незаконных референдумов о "присоединении" к РФ на оккупированных украинских территориях, чтобы впоследствии оправдать объявление всеобщей мобилизации в РФ. 19 сентября боевики "ЛНР" и "ДНР" синхронно заговорили о необходимости организовать такие псевдореферендумы "немедленно".