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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты провалили "мобилизацию" в Луганской области — ГУР

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Оккупанты пытаются заставить воевать жителей оккупированных территорий Украины
Оккупанты пытаются заставить воевать жителей оккупированных территорий Украины
Фото: EPA

Российские военные проваливают программу "мобилизации" на оккупированных территориях Луганской области, а также пытаются набирать добровольцев в Херсонской области. Об этом 19 сентября сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, которые были оккупированы в 2022 году. В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2-го армейского корпуса и подразделения так называемой "народной милиции". Сейчас программа "мобилизации" полностью провалена", — говорится в сообщении.

Также оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях Херсонской области, сообщили в ГУР. На собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных РФ, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции". Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.

Контекст:

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

С 1 августа оккупанты устроили очередную волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.

16 сентября ГУР МО сообщило, что в Горловке Донецкой области российские оккупанты разыскивают мужчин призывного возраста. Облавы проводятся на центральном рынке, в общественных местах, магазинах, ТЦ, на АЗС. "Райвоенкоматам" поставлена задача "мобилизовать" 6 тыс. местных жителей

Теги: Луганская область, Херсонская область, мобилизация, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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