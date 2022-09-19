Оккупанты провалили "мобилизацию" в Луганской области — ГУР

"Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, которые были оккупированы в 2022 году. В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2-го армейского корпуса и подразделения так называемой "народной милиции". Сейчас программа "мобилизации" полностью провалена", — говорится в сообщении.
Также оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях Херсонской области, сообщили в ГУР. На собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных РФ, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции". Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
С 1 августа оккупанты устроили очередную волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.
16 сентября ГУР МО сообщило, что в Горловке Донецкой области российские оккупанты разыскивают мужчин призывного возраста. Облавы проводятся на центральном рынке, в общественных местах, магазинах, ТЦ, на АЗС. "Райвоенкоматам" поставлена задача "мобилизовать" 6 тыс. местных жителей