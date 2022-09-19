Оккупанты провалили "мобилизацию" в Луганской области — ГУР

"Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, которые были оккупированы в 2022 году. В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2-го армейского корпуса и подразделения так называемой "народной милиции". Сейчас программа "мобилизации" полностью провалена", — говорится в сообщении.

Также оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях Херсонской области, сообщили в ГУР. На собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных РФ, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции". Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.