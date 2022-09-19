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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Алчевске женщина легла под Z-автобус с мобилизованными. Видео

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Женщина с фото в соцсетях возмущается мобилизацией отца троих ее детей
Женщина с фото в соцсетях возмущается  мобилизацией отца троих ее детей
Фото: Анатолій Штефан "Штірліц" / Telegram

Во временно оккупированном Россией Алчевске (Луганская область) женщина пыталась остановить принудительную мобилизацию в армию РФ. Фото протеста опубликовал Telegram-канал Анатолій Штефан "Штірліц".

"Мобилизация идет по плану. Жены бросаются под колеса автобусов. Но ведь восемь лет горланили – Рассея, а сейчас все прошло", – написал он.

На видео издалека снят пассажирский автобус с российским символом войны "Z" на окнах. Его охраняет вооруженный армеец. На фото женщина сидит, просунув ноги под переднее колесо, блокируя движение автобуса. Оно подписано от имени некой Марины Наумовой.

"Для интересующихся, чем закончилось, – забрали отца троих детей. Я жена. Будучи в декрете, скажите, пожалуйста, мне, люди добрые, что мне делать, каким образом без мужа мне детей содержать?" – пишет она.

С аккаунта Наумовой в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте"  такой же пост размещен 18 сентября в группе "Алчевск". Отвечая ей, одни пользователи также возмущаются насильным призывом, а другие называют ее сообщение фейком.

Контекст:

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

С 1 августа оккупанты устроили очередную волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что во временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разбору завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. Кроме того, россияне предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

Теги: Луганская область, оккупация, мобилизация, Алчевск, война России против Украины
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