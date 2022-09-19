В оккупированном Алчевске женщина легла под Z-автобус с мобилизованными. Видео

"Мобилизация идет по плану. Жены бросаются под колеса автобусов. Но ведь восемь лет горланили – Рассея, а сейчас все прошло", – написал он.

На видео издалека снят пассажирский автобус с российским символом войны "Z" на окнах. Его охраняет вооруженный армеец. На фото женщина сидит, просунув ноги под переднее колесо, блокируя движение автобуса. Оно подписано от имени некой Марины Наумовой.

"Для интересующихся, чем закончилось, – забрали отца троих детей. Я жена. Будучи в декрете, скажите, пожалуйста, мне, люди добрые, что мне делать, каким образом без мужа мне детей содержать?" – пишет она.

С аккаунта Наумовой в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте" такой же пост размещен 18 сентября в группе "Алчевск". Отвечая ей, одни пользователи также возмущаются насильным призывом, а другие называют ее сообщение фейком.