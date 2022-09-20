ВСУ сбили на юге Украины российский Су-25 и дрон-камикадзе иранского производства – командование Воздушных сил

Самолет сбили около 17.00 в Херсонской области.
"А около 16.00 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит вражеский дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2". Это барражирующий боеприпас весом 200 кг и размахом крыльев 2,5 м", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 сентября, составили около 54 810 военных, 2216 танков, 252 самолета, 217 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".