ВСУ сбили на юге Украины российский Су-25 и дрон-камикадзе иранского производства – командование Воздушных сил

Самолет сбили около 17.00 в Херсонской области.

"А около 16.00 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит вражеский дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2". Это барражирующий боеприпас весом 200 кг и размахом крыльев 2,5 м", – говорится в сообщении.

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