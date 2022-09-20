ВСУ за сутки уничтожили российский Су-25, управляемую авиаракету и пять беспилотников – командование Воздушных сил

За прошлые сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили также одну управляемую авиационную ракету класса "воздух – поверхность" Х-59 и пять беспилотников оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск.

"Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных сил на разных направлениях продолжает наносить удары по вражеских позициях, технике и логистике оккупантов разными типами вооружения", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 19 сентября, за время полномасштабной войны РФ потеряла в Украине 251 самолет, 217 вертолетов, 238 крылатых ракет и 920 беспилотников оперативно-тактического уровня.

В последние месяцы оккупанты используют авиацию только на передовой или из-за пределов Украины, опасаясь украинской ПВО, отмечали в Воздушных силах ВСУ.