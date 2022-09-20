Российские войска обстреляли Сумскую область, пострадали мирные жители – глава обладминистрации

"Краснопольская община. После 15.00 начались обстрелы разных территорий общины. Россияне сначала накрыли реактивной артиллерией село Славгород. 15 прилетов. Прямое попадание в жилой дом мирных жителей – это была семейная пара пенсионеров. Женщина и мужчина пострадали, оба – в больнице", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что пострадавший дом восстановлению не подлежит, поэтому "прорабатывается вопрос предоставления другого жилья". Повреждены также еще четыре дома.

"После 18.00 было еще три обстрела общины, семь и дважды по 10 приходов из реактивных систем залпового огня", – объяснил Живицкий.

По его данным, в понедельник оккупанты обстреляли и Зноб-Новгородскую общину.

"В 16.40 начался обстрел из гранатометов, 33 прилета. Предварительно – без жертв, разрушения уточняются", – рассказал Живицкий.

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