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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли Сумскую область, пострадали мирные жители – глава обладминистрации

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Оккупанты обстреливают Сумскую область регулярно
Оккупанты обстреливают Сумскую область регулярно
Фото: Рятувальники Сумщини / Telegrаm

В результате обстрелов российскими войсками территории Сумской области 19 сентября пострадали два человека. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Краснопольская община. После 15.00 начались обстрелы разных территорий общины. Россияне сначала накрыли реактивной артиллерией село Славгород. 15 прилетов. Прямое попадание в жилой дом мирных жителей – это была семейная пара пенсионеров. Женщина и мужчина пострадали, оба – в больнице", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что пострадавший дом восстановлению не подлежит, поэтому "прорабатывается вопрос предоставления другого жилья". Повреждены также еще четыре дома.

"После 18.00 было еще три обстрела общины, семь и дважды по 10 приходов из реактивных систем залпового огня", – объяснил Живицкий.

По его данным, в понедельник оккупанты обстреляли и Зноб-Новгородскую общину.

"В 16.40 начался обстрел из гранатометов, 33 прилета. Предварительно – без жертв, разрушения уточняются", – рассказал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, пенсионеры, пострадавшие, разрушения, Дмитрий Живицкий, дом, российские оккупанты, россияне
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