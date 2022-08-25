Оккупанты утром обстреляли Сумскую область, зафиксировано 16 прилетов

"Утро после 7.00 началось с артобстрела Великописаревской общины. 16 прилетов из ствольной артиллерии", – написал Живицкий.
По его словам, обошлось без жертв и разрушений.
Как уточнил глава ОВА, минувшая ночь в регионе прошла спокойно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.