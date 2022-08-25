Оккупанты утром обстреляли Сумскую область, зафиксировано 16 прилетов

По словам Живицкого, обошлось без жертв и разрушений Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telagram

"Утро после 7.00 началось с артобстрела Великописаревской общины. 16 прилетов из ствольной артиллерии", – написал Живицкий.

По его словам, обошлось без жертв и разрушений.

Как уточнил глава ОВА, минувшая ночь в регионе прошла спокойно.

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