Словения предоставит Украине 28 танков M-55S

Премьер-министр Словении Роберт Голоб провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они договорились о совместных действиях по помощи Украине.

По соглашению украинская сторона получит 28 словенских танков M-55S. За это Словения получит 40 немецких военно-транспортных машин, а именно 35 тяжелых грузовиков и пять тяжелых цистерн для воды.

Словенский танк M-55S1 – это модернизированный советский танк Т-55, принятый на вооружение словенской армией в 1999 году.