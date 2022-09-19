Словения предоставит Украине 28 танков M-55S

Премьер-министр Словении Роберт Голоб провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они договорились о совместных действиях по помощи Украине.
По соглашению украинская сторона получит 28 словенских танков M-55S. За это Словения получит 40 немецких военно-транспортных машин, а именно 35 тяжелых грузовиков и пять тяжелых цистерн для воды.
Словенский танк M-55S1 – это модернизированный советский танк Т-55, принятый на вооружение словенской армией в 1999 году.
Словения поддерживает Киев после полномасштабного вторжения в Украину российской армии.
В июле Украину посещала глава МИД Словении Таня Файон. Она посмотрела освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. На брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила, что Словения продолжит оказывать гуманитарную помощь, а также обещала оборудование, необходимое для разминирования территорий. По словам Файон, "государство с населением около 2 млн человек уже предоставило Украине помощь на более чем €8 млн".
Кроме того, Словения поможет Украине в восстановлении Харькова, в частности в восстановлении общественного транспорта и Харьковского института протезирования.