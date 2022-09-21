Нельзя заглянуть ему в голову – Зеленский о возможности Путина применить ядерное оружие

Он уточнил, что не думает, что "мир даст Путину это сделать". В то же время Зеленский отметил, что "нельзя заглянуть ему в голову", поэтому риски, что ядерный удар может произойти, есть.

Президент отметил, что не стоит поддаваться на угрозы РФ, ведь "завтра Путин может сказать, что, кроме Украины, хочет еще часть Польши, иначе применит ядерное оружие". Зеленский также предостерег Германию от уступок России в случае шантажа. Президент сказал: "Он заявит: "Извините, мы начинаем восстанавливать стену. Вот мы и привезли наши русские кирпичи". Согласится ли Германия на уступки России, опасаясь, что Россия применит ядерное оружие, риторически спросил Зеленский.

Сегодня Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В свою очередь, она располагает арсеналом, который не уступает, а даже превосходит вооружение НАТО, отметил Путин, добавив: "Это не блеф".