Зеленский не считает, что РФ может применить ядерное оружие против Украины: Это вопрос уничтожения Земли

Зеленский: Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием. Нужно думать, как жить дальше миру без таких людей Фото: president.gov.ua

Об этом он заявил в интервью Reuters, видео разговора Зеленского с журналистами агентства опубликовали на YouTube-канале Офиса президента

"Это вопрос уничтожения Земли просто, начало этого, – сказал Зеленский в ответ на вопрос о возможности применения Россией тактического ядерного оружия в Украине. – Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощные умы мира, чтобы России даже дать шанс об этом думать. Мне кажется, этого не будет, если честно. Тем не менее, мы с вами не можем что-то окончательно прогнозировать с этим государством".

Зеленский считает неправильным договариваться с РФ из-за страха ядерного оружия.

"Извините, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и поэтому идти с ними на то или иное соглашение – это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны. Потому что это дает право таким странам как Россия, или странам, которые об этом думают, или лидерам тех несчастных народов, избравших себе авторитарных лидеров, которые имеют возможность использовать такое оружие, захватывать территории. Или, угрожая таким оружием, захватывать территории и пытать людей. Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием. Нужно думать, как жить дальше миру без таких людей", – добавил он.

В мае Зеленский говорил, что не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.