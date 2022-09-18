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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский не считает, что РФ может применить ядерное оружие против Украины: Это вопрос уничтожения Земли

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Зеленский: Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием. Нужно думать, как жить дальше миру без таких людей
Зеленский: Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием. Нужно думать, как жить дальше миру без таких людей
Фото: president.gov.ua

Зеленский считает, что Россия, скорее всего, не применит ядерное оружие в войне против Украины, но подчеркивает, что прогнозировать действия оккупантов невозможно.

Об этом он заявил в интервью Reuters, видео разговора Зеленского с журналистами агентства опубликовали на YouTube-канале Офиса президента

"Это вопрос уничтожения Земли просто, начало этого, – сказал Зеленский в ответ на вопрос о возможности применения Россией тактического ядерного оружия в Украине. – Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощные умы мира, чтобы России даже дать шанс об этом думать. Мне кажется, этого не будет, если честно. Тем не менее, мы с вами не можем что-то окончательно прогнозировать с этим государством". 

Зеленский считает неправильным договариваться с РФ из-за страха ядерного оружия. 

"Извините, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и поэтому идти с ними на то или иное соглашение – это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны. Потому что это дает право таким странам как Россия, или странам, которые об этом думают, или лидерам тех несчастных народов, избравших себе авторитарных лидеров, которые имеют возможность использовать такое оружие, захватывать территории. Или, угрожая таким оружием, захватывать территории и пытать людей. Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием. Нужно думать, как жить дальше миру без таких людей", – добавил он. 

В мае Зеленский говорил, что не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент США Джо Байден назвал заявления Путина безответственными. 1 августа Байден сказал, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием, а 17 сентября призвал Путина не пытаться использовать химическое или ядерное оружие в Украине, трижды повторив "не надо".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, Владимир Зеленский, война России против Украины
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