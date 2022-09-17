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"Не надо. Не надо. Не надо". Байден предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине

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В случае применения ядерного оружия россияне "станут изгоями больше, чем когда-либо", пообещал Байден
В случае применения ядерного оружия россияне "станут изгоями больше, чем когда-либо", пообещал Байден
Фото: EPA

Президент США Джо Байден обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он призвал его не пытаться использовать химическое или ядерное оружие в Украине, трижды повторив "не надо".

Журналист Скотт Пелли в программе 60 Minutes на канале CBS News предположил, что Путин может рассматривать применение химического или тактического ядерного оружия, поскольку "чувствует себя загнанным в угол на фоне успехов Украины на поле боя". Он спросил Байдена, что бы тот сказал Путину в связи с этим.

"Не надо. Не надо. Не надо. Это бы изменило лицо войны так, как ничто со времен Второй мировой войны", – обратился Байден к Путину.

На вопрос, какова будет реакция, если Путин все же перейдет эту черту, президент США не дал конкретного ответа, но пообещал, что "последствия будут". 

"Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что это будет? Конечно, я вам не скажу... Они станут большими париями в мире, чем были когда-либо. В зависимости от того, что они сделают, определится, каким будет ответ", – добавил Байден.

ВИДЕО
Видео: 60 Minutes / YouTube
Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Байден назвал эти заявления безответственными.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

1 августа Байден сказал, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает реальным риск применения Россией против Украины тактического ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, ядерное оружие, Джо Байден, химическое оружие, война России против Украины
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