"Не надо. Не надо. Не надо". Байден предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине

Журналист Скотт Пелли в программе 60 Minutes на канале CBS News предположил, что Путин может рассматривать применение химического или тактического ядерного оружия, поскольку "чувствует себя загнанным в угол на фоне успехов Украины на поле боя". Он спросил Байдена, что бы тот сказал Путину в связи с этим.
"Не надо. Не надо. Не надо. Это бы изменило лицо войны так, как ничто со времен Второй мировой войны", – обратился Байден к Путину.
На вопрос, какова будет реакция, если Путин все же перейдет эту черту, президент США не дал конкретного ответа, но пообещал, что "последствия будут".
"Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что это будет? Конечно, я вам не скажу... Они станут большими париями в мире, чем были когда-либо. В зависимости от того, что они сделают, определится, каким будет ответ", – добавил Байден.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
Байден назвал эти заявления безответственными.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
1 августа Байден сказал, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.
Второй президент Украины Леонид Кучма считает реальным риск применения Россией против Украины тактического ядерного оружия.