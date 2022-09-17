"Не надо. Не надо. Не надо". Байден предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине

Журналист Скотт Пелли в программе 60 Minutes на канале CBS News предположил, что Путин может рассматривать применение химического или тактического ядерного оружия, поскольку "чувствует себя загнанным в угол на фоне успехов Украины на поле боя". Он спросил Байдена, что бы тот сказал Путину в связи с этим.

"Не надо. Не надо. Не надо. Это бы изменило лицо войны так, как ничто со времен Второй мировой войны", – обратился Байден к Путину.

На вопрос, какова будет реакция, если Путин все же перейдет эту черту, президент США не дал конкретного ответа, но пообещал, что "последствия будут".

"Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что это будет? Конечно, я вам не скажу... Они станут большими париями в мире, чем были когда-либо. В зависимости от того, что они сделают, определится, каким будет ответ", – добавил Байден.

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