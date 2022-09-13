Блинкен заявил, что действия Ирана являются "шагом назад" от заключения ядерной сделки

По словам Блинкена, последние заявления и действия со стороны Ирана "являются явным шагом назад и делают перспективы соглашения в ближайшем будущем маловероятными".
"Я не могу указать вам сроки, кроме как еще раз сказать, что Иран, похоже, либо не желает, либо не может сделать то, что необходимо для достижения соглашения, и они продолжают пытаться внести в переговоры посторонние вопросы, которые делают соглашение менее вероятным. Но, безусловно, то, что мы видели на прошлой неделе, – это шаг назад от вероятности какого-либо краткосрочного соглашения", – сказал он.
10 сентября Франция, Германия и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором правительства этих стран заявили, что добросовестно вели переговоры с Ираном с апреля 2021 года о восстановлении и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий вместе с другими участниками соглашения и Соединенными Штатами.
"Иран продолжает наращивать свою ядерную программу, выходя за рамки любого правдоподобного гражданского оправдания. Пока мы приближались к соглашению, Иран вновь поднял отдельные вопросы, касающиеся его юридически обязывающих международных обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это последнее требование вызывает серьезные сомнения в отношении намерений и приверженности Ирана успешному завершению СВПД. Позиция Ирана противоречит его юридически обязывающим обязательствам и ставит под угрозу перспективы восстановления СВПД", – говорится в заявлении.
Также они подчеркнули, что Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ.
"Учитывая неспособность Ирана заключить обсуждаемую сделку, мы будем консультироваться с международными партнерами о том, как лучше всего решить проблему продолжающейся ядерной эскалации Ирана и отсутствия сотрудничества с МАГАТЭ в отношении его Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО", – добавили авторы заявления.
Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.
8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.
Бывший иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.
6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.
В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.
В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января 2021 года говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.
Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.
Запасы высокообогащенного урана в Иране при новом правительстве страны выросли в четыре раза, до 10 кг к сентябрю 2021 года, указали в МАГАТЭ.