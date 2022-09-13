Блинкен заявил, что действия Ирана являются "шагом назад" от заключения ядерной сделки

Блинкен: Иран, похоже, либо не желает, либо не может сделать то, что необходимо для достижения соглашения Фото: EPA

По словам Блинкена, последние заявления и действия со стороны Ирана "являются явным шагом назад и делают перспективы соглашения в ближайшем будущем маловероятными".

"Я не могу указать вам сроки, кроме как еще раз сказать, что Иран, похоже, либо не желает, либо не может сделать то, что необходимо для достижения соглашения, и они продолжают пытаться внести в переговоры посторонние вопросы, которые делают соглашение менее вероятным. Но, безусловно, то, что мы видели на прошлой неделе, – это шаг назад от вероятности какого-либо краткосрочного соглашения", – сказал он.

10 сентября Франция, Германия и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором правительства этих стран заявили, что добросовестно вели переговоры с Ираном с апреля 2021 года о восстановлении и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий вместе с другими участниками соглашения и Соединенными Штатами.

"Иран продолжает наращивать свою ядерную программу, выходя за рамки любого правдоподобного гражданского оправдания. Пока мы приближались к соглашению, Иран вновь поднял отдельные вопросы, касающиеся его юридически обязывающих международных обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это последнее требование вызывает серьезные сомнения в отношении намерений и приверженности Ирана успешному завершению СВПД. Позиция Ирана противоречит его юридически обязывающим обязательствам и ставит под угрозу перспективы восстановления СВПД", – говорится в заявлении.

Также они подчеркнули, что Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ.

"Учитывая неспособность Ирана заключить обсуждаемую сделку, мы будем консультироваться с международными партнерами о том, как лучше всего решить проблему продолжающейся ядерной эскалации Ирана и отсутствия сотрудничества с МАГАТЭ в отношении его Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО", – добавили авторы заявления.