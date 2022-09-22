Применение Россией тактического ядерного оружия будет иметь последствия для стран Черноморского региона – ГУР Минобороны

"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они попытаются остановить нашу наступательную деятельность и разрушить наше государство", – сказал он.
Скибицкий отметил, что применение тактического ядерного оружия может иметь последствия не только для Украины, но и для стран Черноморского региона. Речь, по его словам, идет о Польше, Турции и Болгарии.
"Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас может быть очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", – добавил спикер.
Представитель ГУР также прокомментировал объявленную РФ мобилизацию.
"Наша оценка такова, что зимой и весной возможно новое наступление. Вот почему России нужны новые подразделения. Основная цель России – оккупация всей территории Украины", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Путин в своем обращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. Также Путин заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.
Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Россия бесстыдно нарушила основы Устава организации.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя объявление мобилизации в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".
Говоря о возможности ядерного удара Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.