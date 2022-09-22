Применение Россией тактического ядерного оружия будет иметь последствия для стран Черноморского региона – ГУР Минобороны

Скибицкий: Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас может быть очередная катастрофа Фото: mediacenter.org.ua

"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они попытаются остановить нашу наступательную деятельность и разрушить наше государство", – сказал он.

Скибицкий отметил, что применение тактического ядерного оружия может иметь последствия не только для Украины, но и для стран Черноморского региона. Речь, по его словам, идет о Польше, Турции и Болгарии.

"Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас может быть очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", – добавил спикер.

Представитель ГУР также прокомментировал объявленную РФ мобилизацию.

"Наша оценка такова, что зимой и весной возможно новое наступление. Вот почему России нужны новые подразделения. Основная цель России – оккупация всей территории Украины", – сказал он.

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