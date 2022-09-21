Зеленский о мобилизации в РФ: Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат

По его словам, Россия мобилизует кадетов и "парней, которые не умеют драться", по этому они "приезжают воевать в Украину и умирают". Как отметил Зеленский, Путин видит, что его военные части "разбегаются", а он хотел "многомиллионную армию".

Зеленский заявил, что "Путин хочет потопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".

Президент Украины рассказал таблоиду, что не смотрел выступление Путина, подчеркнув, что "это не его любимые видео", и что ничего нового он бы там не услышал.

Сегодня Путин объявил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с этого же дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.