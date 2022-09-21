Зеленский о мобилизации в РФ: Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат

По его словам, Россия мобилизует кадетов и "парней, которые не умеют драться", по этому они "приезжают воевать в Украину и умирают". Как отметил Зеленский, Путин видит, что его военные части "разбегаются", а он хотел "многомиллионную армию".
Зеленский заявил, что "Путин хочет потопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".
Президент Украины рассказал таблоиду, что не смотрел выступление Путина, подчеркнув, что "это не его любимые видео", и что ничего нового он бы там не услышал.
Сегодня Путин объявил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с этого же дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Googe увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.