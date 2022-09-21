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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о мобилизации в РФ: Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат

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Зеленский рассказал, что не смотрел выступление Путина
Зеленский рассказал, что не смотрел выступление Путина
Фото: president.gov.ua

Частичная мобилизация в России, которую 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин, означает, что в стране проблемы "с офицерами и другим военным персоналом". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому таблоиду Bild.

По его словам, Россия мобилизует кадетов и "парней, которые не умеют драться", по этому они "приезжают воевать в Украину и умирают". Как отметил Зеленский, Путин видит, что его военные части "разбегаются", а он хотел "многомиллионную армию".

Зеленский заявил, что "Путин хочет потопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". 

Президент Украины рассказал таблоиду, что не смотрел выступление Путина, подчеркнув, что "это не его любимые видео", и что ничего нового он бы там не услышал. 

Сегодня Путин объявил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с этого же дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.

Контекст:

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Googe увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. 

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сергей Шойгу, мобилизация, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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