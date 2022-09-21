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После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений". СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из России

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Цены на авиабилеты из Москвы в Ереван выросли с 8 9 тыс. рублей до 99 тыс. в течение нескольких часов после того, как Путин объявил частичную мобилизацию
Цены на авиабилеты из Москвы в Ереван выросли с 8–9 тыс. рублей до 99 тыс. в течение нескольких часов после того, как Путин объявил частичную мобилизацию
Фото: depositphotos.com

Цены на авиабилеты из России в так называемые "безопасные" страны (в частности, Армению, Турцию, Грузию, Казахстан) резко выросли в течение нескольких часов после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. На это обратили внимание российские Telegram-каналы "Верстка", "Можем объяснить". О резком росте стоимости билетов свидетельствуют данные билетных агрегаторов.

Так, "Верстка" пишет, что в течение нескольких минут после выступления Путина были раскуплены билеты на прямые рейсы в Стамбул (Турция) и Ереван (Армения) на 21 сентября.

Паблик "Можем объяснить" уточнил, что билеты на ближайшие даты в Ереван, Баку, Тбилиси, Стамбул из-за ажиотажного спроса подорожали до "астрономических значений".

Например, билет в Ереван из Москвы раньше стоил около 8–9 тыс. рублей (≈ $130–150).

Скриншот: google.com
Скриншот: google.com

После объявления о старте частичной мобилизации в РФ билеты в Ереван подорожали до 60–90 тыс. рублей, то есть в 7–10 раз. Так, билет на рейс "Аэрофлота" из Москвы в Ереван с пересадкой в Сочи на 22 сентября на момент написания новости стоил 99 тыс. рублей, на 23 сентября – 28 тыс., на 24 сентября – 62 тыс.

Скриншот: tutu.ru
Скриншот: tutu.ru

Стоимость билетов в Баку (Азербайджан) достигает 250 тыс. рублей, пишет канал "Можем объяснить.

На этом фоне некоторые российские СМИ публикуют рекомендации, куда можно уехать или улететь из России. Так, базирующееся в Латвии российское издание "Медуза" выпустило новость с заголовком "Куда бежать из России прямо сейчас". В материале приводится список стран, в которые граждане РФ могут въехать без загранпаспорта или без визы, а также граничный срок пребывания в стране.

Похожие рекомендации также выпустили проект "Холод" и Telegram-канал "Гайда в свободный мир".

"Медуза" отмечает, что российским законодательством не предусмотрены ограничения на выезд из страны для граждан, которые не получили повестки, однако как это будет реализовано в ходе "частичной мобилизации", неясно. Например, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на выезд для россиян, которые не получили повестку, вводить не будут. При этом он посоветовал не выезжать за границу и ограничить перемещения по стране. 

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, Казахстан, мобилизация, Сочи, Тбилиси, Стамбул, Ереван, война России против Украины
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