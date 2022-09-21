Литва приводит в повышенную боеготовность свои войска из-за мобилизации в России

"Поскольку российская военная мобилизация также будет проходить у наших границ (Калининградская область), Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной боевой готовности для предотвращения любых провокаций со стороны России", – написал он.

Контекст:

12 сентября министерство внутренних дел Литвы представило Концепцию по укреплению гражданской безопасности в стране на фоне российской агрессии против Украины. В Литве планируют закупить 900 дополнительных сирен оповещения населения, договор заключен уже на 198 из них.

13 сентября Сейм Литвы 68 голосами "за" ввел до 16 декабря чрезвычайное положение на границе Литвы с Россией и Беларусью. На время ЧП предусматриваются ужесточение визового режима, усиление охраны границы, проверка транспорта и багажа на приграничных территориях и так далее.

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Среди прочего предусмотрено наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.