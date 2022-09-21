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Латвия не будет выдавать визы россиянам уклоняющимся от мобилизации

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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что не будут выдавать визы россиянам, подлежащим мобилизации
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что не будут выдавать визы россиянам, подлежащим мобилизации
Фото: depositphotos.com

Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, избегающим мобилизации. Об этом 21 сентября сообщил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", - написал Ринкевичс.

Также он отметил, что Латвия будет консультироваться с союзниками и партнерами о совместных действиях в связи с инициированной Россией мобилизацией.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. После этого ряд стран ввели санкции в отношении граждан РФ, среди которых - визовые ограничения.

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. 

Теги: Россия, Латвия, мобилизация, Эдгарс Ринкевичс, визы, россияне
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