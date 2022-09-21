Латвия не будет выдавать визы россиянам уклоняющимся от мобилизации

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", - написал Ринкевичс.
Droš * bas apsv * rumu d * Latvija neizsniegs hum * n * s vai cita veida v * zas tiem Krievijas pilso * iem, kuri izvair * s no mobiliz * cijas, k * ar * nemain * s kopš 19.septembra ieviestos robe * š * rsošanas ierobe * ojumus Krievijas pilso * iem ar Šengenas v * z * m— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) September 21, 2022
Также он отметил, что Латвия будет консультироваться с союзниками и партнерами о совместных действиях в связи с инициированной Россией мобилизацией.
Latvija konsult * sies ar sabiedrotajiem un partneriem par kop * go r * c * bu saist * b * ar Krievijas uzs * kto mobiliz * ciju. Nepieciešams apspriest t * l * ku atbalstu Ukrainai un p * rrun * t iesp * jamos papildus droš * bas pas * kumus re * ion * . Milit * r * apdraud * juma l * menis Latvijai joproj * m ir zems— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) September 21, 2022
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. После этого ряд стран ввели санкции в отношении граждан РФ, среди которых - визовые ограничения.
Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.