Латвия не будет выдавать визы россиянам уклоняющимся от мобилизации

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что не будут выдавать визы россиянам, подлежащим мобилизации Фото: depositphotos.com

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", - написал Ринкевичс.

Droš * bas apsv * rumu d * Latvija neizsniegs hum * n * s vai cita veida v * zas tiem Krievijas pilso * iem, kuri izvair * s no mobiliz * cijas, k * ar * nemain * s kopš 19.septembra ieviestos robe * š * rsošanas ierobe * ojumus Krievijas pilso * iem ar Šengenas v * z * m — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

Также он отметил, что Латвия будет консультироваться с союзниками и партнерами о совместных действиях в связи с инициированной Россией мобилизацией.

Latvija konsult * sies ar sabiedrotajiem un partneriem par kop * go r * c * bu saist * b * ar Krievijas uzs * kto mobiliz * ciju. Nepieciešams apspriest t * l * ku atbalstu Ukrainai un p * rrun * t iesp * jamos papildus droš * bas pas * kumus re * ion * . Milit * r * apdraud * juma l * menis Latvijai joproj * m ir zems — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) September 21, 2022