"Все еще идет по плану, не так ли?" Подоляк прокомментировал мобилизацию в России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на 210-й день войны россияне получили мобилизацию и закрытые границы.

"Шел 210-й день "трехдневной войны". Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокировку банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для "опущенных" в ЧВК. Все еще идет по плану, не так ли?" – написал он.

По мнению Подоляка, "у жизни прекрасное чувство юмора".

Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити * , врешті отримали: 1. Мобілізацію. 2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків. 3. Тюрму за дезертирство. 4. Спецзагони для «опущених» у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

В тот же день коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях и боевики "ЛДНР" объявили о псевдореферендумах о "присоединении" оккупированных территорий к России в период 23–27 сентября.

На эти новости отреагировала российская биржа – после сообщений о "референдумах" и изменениях в Уголовный кодекс РФ начался обвал акций.

В российском сегменте Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ.

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.