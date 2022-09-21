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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россиянам пачками выдают повестки – правозащитник

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Жители Москвы и Санкт-Петербурга начали получать повестки
Жители Москвы и Санкт-Петербурга начали получать повестки
Фото: Павел Чиков / Telegram

В России военкоматы начали массово разносить повестки в армию. Об этом рассказал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков 21 сентября в Telegram.

Он опубликовал фотографии повесток и написал, что для их вручения привлекают сотрудников ТСЖ (товариществ собственников жилья).

В повестках говорится: "Приказываю вам 22 сентября (...) явиться по адресу (...). При себе иметь: паспорт, военный билет, настоящую повестку". За неявку грозят уголовной ответственностью.

Также повестки массово получают медики в Москве. Им предлагают явиться в военкомат для вручения мобилизационного предписания.

Контекст:

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня.

Российское движение "Весна" заявило об акции протеста против мобилизации. Правозащитники призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован 21 сентября в 19.00 по местному времени.

Теги: Россия, мобилизация, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины
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