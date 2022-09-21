Россиянам пачками выдают повестки – правозащитник

Он опубликовал фотографии повесток и написал, что для их вручения привлекают сотрудников ТСЖ (товариществ собственников жилья).

В повестках говорится: "Приказываю вам 22 сентября (...) явиться по адресу (...). При себе иметь: паспорт, военный билет, настоящую повестку". За неявку грозят уголовной ответственностью.

Также повестки массово получают медики в Москве. Им предлагают явиться в военкомат для вручения мобилизационного предписания.