Россиянам пачками выдают повестки – правозащитник

Он опубликовал фотографии повесток и написал, что для их вручения привлекают сотрудников ТСЖ (товариществ собственников жилья).
В повестках говорится: "Приказываю вам 22 сентября (...) явиться по адресу (...). При себе иметь: паспорт, военный билет, настоящую повестку". За неявку грозят уголовной ответственностью.
Также повестки массово получают медики в Москве. Им предлагают явиться в военкомат для вручения мобилизационного предписания.
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня.
Российское движение "Весна" заявило об акции протеста против мобилизации. Правозащитники призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован 21 сентября в 19.00 по местному времени.