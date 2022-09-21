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План Путина "Бермудский треугольник" – комплексная программа утилизации россиян – Данилов

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Данилов высмеял указ президента России о частичной мобилизации
Данилов высмеял указ президента России о частичной мобилизации
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация россиян направлена на уничтожение населения. Об этом 21 сентября сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в Twitter.

"Относительно последних заявлений. План путина "Бермудский треугольник" – комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – ЧВК "Вагнер". Далее: украинский фронт – ликвидация – белая "Лада", – написал он.

Контекст:

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, СНБО, мобилизация, война России против Украины, Алексей Данилов, россияне
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