План Путина "Бермудский треугольник" – комплексная программа утилизации россиян – Данилов

"Относительно последних заявлений. План путина "Бермудский треугольник" – комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – ЧВК "Вагнер". Далее: украинский фронт – ликвидация – белая "Лада", – написал он.

Контекст:

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.