В России объявили акцию протеста против мобилизации

Правозащитники призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован 21 сентября в 19.00 по местному времени.

"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?" – говорится в сообщении.