В России объявили акцию протеста против мобилизации

Правозащитники призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован 21 сентября в 19.00 по местному времени.
"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?" – говорится в сообщении.
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.