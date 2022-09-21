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21 сентября, 2022
 
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Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!

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Кошмал: Я до сих пор не могу поверить в это безумие
Кошмал: Я до сих пор не могу поверить в это безумие
Фото: smorkovkina / Instagram

Украинская актриса Анна Кошмал 21 сентября, после того как президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию российского населения, разместила в Instagram публикацию, адресованную коллегам из РФ.

"За вами уже идут! Я до сих пор не могу поверить в это безумие! Вместо того, чтобы строить, идти вперед, радоваться жизни, растить детей и делать жизнь лучше, "соседняя страна" продолжает развязывать самую кровавую и страшную войну XXI века и готова всех умертвить  и своих, и не своих  ради безумных амбиций, прикрытых откровенной ложью",  написала актриса.

Обращаясь к российским актерам, она призвала не строить иллюзий, думая, что их война не коснется.

"Пока вы это не остановите, ничего хорошего не будет! Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! Коснется! За вами уже идут! Рано или поздно вам придется очень дорого расплачиваться за подчинение, страх или кровавые убеждения",  заявила она.

Контекст:

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Среди прочего предусмотрено наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

В тот же день коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях и боевики "ЛДНР" объявили о псевдореферендумах о "присоединении" оккупированных территорий к России в период 23–27 сентября.

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, комментируя заявление Путина, отметил, что таким образом президент РФ признал, что так называемая "вторая в мире армия" за семь месяцев потерпела поражение от Вооруженных сил Украины.

Теги: Владимир Путин, мобилизация, война России против Украины, Анна Кошмал
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