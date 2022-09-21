Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!

Кошмал: Я до сих пор не могу поверить в это безумие Фото: smorkovkina / Instagram

"За вами уже идут! Я до сих пор не могу поверить в это безумие! Вместо того, чтобы строить, идти вперед, радоваться жизни, растить детей и делать жизнь лучше, "соседняя страна" продолжает развязывать самую кровавую и страшную войну XXI века и готова всех умертвить – и своих, и не своих – ради безумных амбиций, прикрытых откровенной ложью", – написала актриса.

Обращаясь к российским актерам, она призвала не строить иллюзий, думая, что их война не коснется.

"Пока вы это не остановите, ничего хорошего не будет! Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! Коснется! За вами уже идут! Рано или поздно вам придется очень дорого расплачиваться за подчинение, страх или кровавые убеждения", – заявила она.