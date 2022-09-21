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Пономарев: Путин прямо угрожает ядерным оружием миру. Сейчас все на Западе будут разрабывать планы по его физическому устранению

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Пономарев: Угрозы применения ядерного оружия впервые прозвучали из уст российского президента
Пономарев: Угрозы применения ядерного оружия впервые прозвучали из уст российского президента
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Заявлением о применении ядерного оружия президент РФ Владимир Путин полностью себя приравнивает к международному террористу Усаме Бен Ладену. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"Путин сам заговорил о ядерном оружии и заявил по факту, что Россия будет делать все, что считает нужными, и что это "не блеф". Отсюда прямо следует, что это блеф. Если не блеф, то не надо было это подчеркивать. Тем не менее он напрямую угрожает ядерным оружием миру", – отметил Пономарев.

По его мнению, такие слова Путина заставят Запад задуматься о физическом устранении президента РФ.

"Угрозы применения ядерного оружия впервые прозвучали персонально из уст российского президента. Я думаю, сейчас все на Западе будут заниматься разработкой планов по его физическому устранению.  В Украине, полагаю, об этом и так думают. Этим заявлением Путин полностью себя приравнивает к Усаме Бен Ладену", – резюмировал Пономарев.

Контекст:

21 сентября в своем обращении Путин заявил, что РФ располагает арсеналом, который превосходит вооружение НАТО. "Те, кто шантажирует нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться в их сторону", – сказал Путин и подчеркнул, что "это не блеф".

В этом же выступлении глава РФ объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, оружие, ядерное оружие, Илья Пономарев, вооружение, угрозы, шантаж, обращение
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