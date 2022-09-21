Пономарев: Путин прямо угрожает ядерным оружием миру. Сейчас все на Западе будут разрабывать планы по его физическому устранению

"Путин сам заговорил о ядерном оружии и заявил по факту, что Россия будет делать все, что считает нужными, и что это "не блеф". Отсюда прямо следует, что это блеф. Если не блеф, то не надо было это подчеркивать. Тем не менее он напрямую угрожает ядерным оружием миру", – отметил Пономарев.

По его мнению, такие слова Путина заставят Запад задуматься о физическом устранении президента РФ.

"Угрозы применения ядерного оружия впервые прозвучали персонально из уст российского президента. Я думаю, сейчас все на Западе будут заниматься разработкой планов по его физическому устранению. В Украине, полагаю, об этом и так думают. Этим заявлением Путин полностью себя приравнивает к Усаме Бен Ладену", – резюмировал Пономарев.