Путин заявил, что РФ признает результаты "референдумов" в Украине

"Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. "Парламенты народных республик Донбасса", а также "военно-гражданские администрации" Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении "референдумов" о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг", – утверждает Путин.
По его словам, российские оккупанты "сделают все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения "референдумов".
"И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, – мы поддержим", – сказал Путин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.
20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.
Вооруженные силы Украины с конца августа – начала сентября ведут контрнаступление: продвигаются на юге, деоккупировали почти всю Харьковскую область. В Белом доме считают, что РФ "за три дня" решила организовать псевдореферендумы, так как теряет позиции на поле боя. По оценке Пентагона, речь об информационной операции РФ, цель которой – отвлечь внимание от сложного положения, в котором сейчас находятся ее войска.
Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции. В Минобороны Украины сравнили объявленные оккупантами "референдумы" с действиями нацистов.