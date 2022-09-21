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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что РФ признает результаты "референдумов" в Украине

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По словам Путина, российские оккупанты "сделают все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения "референдумов"
По словам Путина, российские оккупанты "сделают все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения "референдумов"
Фото: ЕРА

Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил утром 21 сентября во время обращения, которое транслировал канал RTVI.

"Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. "Парламенты народных республик Донбасса", а также "военно-гражданские администрации" Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении "референдумов" о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг", – утверждает Путин.

По его словам, российские оккупанты "сделают все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения "референдумов".

"И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, – мы поддержим", – сказал Путин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября

Вооруженные силы Украины с конца августа – начала сентября ведут контрнаступление: продвигаются на юге, деоккупировали почти всю Харьковскую область. В Белом доме считают, что РФ "за три дня" решила организовать псевдореферендумы, так как теряет позиции на поле боя. По оценке Пентагона, речь об информационной операции РФ, цель которой – отвлечь внимание от сложного положения, в котором сейчас находятся ее войска. 

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции. В Минобороны Украины сравнили объявленные оккупантами "референдумы" с действиями нацистов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, ДНР, война России против Украины, ЛНР, российские оккупанты
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