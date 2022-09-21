Путин заявил, что РФ признает результаты "референдумов" в Украине

По словам Путина, российские оккупанты "сделают все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения "референдумов" Фото: ЕРА

"Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. "Парламенты народных республик Донбасса", а также "военно-гражданские администрации" Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении "референдумов" о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг", – утверждает Путин.

По его словам, российские оккупанты "сделают все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения "референдумов".

"И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, – мы поддержим", – сказал Путин.

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