"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын

"Когда Миша родился, мы с мужем решили, что его первым и единственным языком будет украинский. Наверное, это было первое мое сознательное решение в таком юном возрасте и столь важное. Полномасштабное вторжение на нашу землю нас разбудило и навеки уничтожило ядовитые иллюзии", – написала она.

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram. Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.