Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне

Актриса позирует в кадре со своим питомцем, которого поместила в переноску.
"Путешественница", – подписала она фото.
Мур сейчас находится на отдыхе. 16 актриса она поделилась первыми фото из отпуска.
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Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико).
В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".
16 августа 2022 года актриса поделилась первыми фото из отпуска.