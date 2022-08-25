Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне

Актриса позирует в кадре со своим питомцем, которого поместила в переноску.

"Путешественница", – подписала она фото.

Мур сейчас находится на отдыхе. 16 актриса она поделилась первыми фото из отпуска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore)