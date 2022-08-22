"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты

"Каникулы", – коротко подписала фото актриса.

На заглавном фото она позирует в белом бикини на фоне живописного пейзажа, сидя на корме яхты.

"Потрясающая женщина", – восхитились снимками поклонники.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико).

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".

16 августа 2022 года актриса поделилась первыми фото из отпуска.