"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото

Это вторая рекламная компания с участием Мур. В начале июля актриса выложила в сеть серию фото, на которых была запечатлена в купальниках собственного дизайна.

"Прекрасна, как вино", – оценили снимки актрисы поклонники.

"Очень-очень сладкая", – написали фолловеры.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с ирландскими и мексиканскими корнями. Выросла в неблагополучной семье, мать и отчим, по словам актрисы, злоупотребляли алкоголем.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".