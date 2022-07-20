Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2022
 
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"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото

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Мур родилась в 1962 году
Мур родилась в 1962 году
Фото: demimoore / Instagram

59-летняя актриса Деми Мур 16 июля опубликовала в Instagram серию снимков, на которых демонстрирует купальники различных моделей.

Это вторая рекламная компания с участием Мур. В начале июля актриса выложила в сеть серию фото, на которых была запечатлена в купальниках собственного дизайна.

"Прекрасна, как вино", – оценили снимки актрисы поклонники.

"Очень-очень сладкая", – написали фолловеры.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с ирландскими и мексиканскими корнями. Выросла в неблагополучной семье, мать и отчим, по словам актрисы, злоупотребляли алкоголем.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".

Теги: купальник, Деми Мур, лето
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