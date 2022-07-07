Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2022
 
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"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна

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Деми Мур: Создавать эти изделия было очень весело
Деми Мур: Создавать эти изделия было очень весело
Фото: demimoore / Instagram

59-летняя актриса Деми Мур 7 июля опубликовала в Instagram серию снимков, на которых демонстрирует купальники различных моделей.

Актриса отметила, что принимала участие в разработке дизайна купальников из этой коллекции.

"Создавать эти изделия было очень весело, и я надеюсь, вы полюбите их так же сильно, как нам нравился процесс их создания",  написала она.

"Чертовски великолепна",  оценили снимки поклонники.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с ирландскими и мексиканскими корнями. Выросла в неблагополучной семье, мать и отчим, по словам актрисы, злоупотребляли алкоголем.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".

Теги: купальник, Деми Мур, актриса, лето
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