"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна

Актриса отметила, что принимала участие в разработке дизайна купальников из этой коллекции.

"Создавать эти изделия было очень весело, и я надеюсь, вы полюбите их так же сильно, как нам нравился процесс их создания", – написала она.

"Чертовски великолепна", – оценили снимки поклонники.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с ирландскими и мексиканскими корнями. Выросла в неблагополучной семье, мать и отчим, по словам актрисы, злоупотребляли алкоголем.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".