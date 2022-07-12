Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако

Спортсменка позирует в кадре, демонстрируя тату на бедре правой ноги.

"Жизнь трудна, но так интересна", – подписала она снимок.

Контекст:

Свитолина замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Супруги проживают в Швейцарии. Там же летом 2021 года состоялась их свадьба.

15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.

В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.