Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако

Спортсменка позирует в кадре, демонстрируя тату на бедре правой ноги.
"Жизнь трудна, но так интересна", – подписала она снимок.
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Свитолина замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Супруги проживают в Швейцарии. Там же летом 2021 года состоялась их свадьба.
15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.
В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.