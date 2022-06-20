"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот

На одном из фото спортсменка запечатлена в полный рост в наряде, подчеркивающем округлившийся живот.

"Лучшее в эти дни", – подписала снимки Свитолина.

"Такая хорошенькая", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Свитолина и Монфис проживают в Швейцарии. Там же летом 2021 года состоялась их свадьба. 15 мая спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями и рассекретила пол будущего ребенка.

В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.