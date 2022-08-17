"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини

Актриса позирует на яхте на фоне скалы. Свой образ она дополнила ярко-желтой рубашкой.

"Впитывая лето", – подписала она снимок.

"Ты такая красотка", – восхитились подписчики.

"Из всех звезд во вселенной ты самая красивая", – оценили фото поклонники актрисы.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико).

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".