  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании

За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию Фото: kamenskux / Instagram

Сама Каменских не комментирует местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появляется сама.

"Потап пока что остается в Испании и там продолжает помогать и поддерживать Украину, – сказал Демин. – Вопрос к вам, как вы думаете – где больше пользы от Потапа: за границей, собирая деньги и помощь для Украины, или все-таки дома?".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Слава Демин / YouTube