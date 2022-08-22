  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании

Сама Каменских не комментирует местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появляется сама.
"Потап пока что остается в Испании и там продолжает помогать и поддерживать Украину, – сказал Демин. – Вопрос к вам, как вы думаете – где больше пользы от Потапа: за границей, собирая деньги и помощь для Украины, или все-таки дома?".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину.