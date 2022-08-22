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22 августа, 2022
 
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Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании

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За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию
За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию
Фото: kamenskux / Instagram

Украинский ведущий Слава Демин в новом выпуске своего YouTube-проекта "Слава ПРО", комментируя возвращение украинской певицы Насти Каменских в Украину, заявил, что ее муж, украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) остался в Испании.

Сама Каменских не комментирует местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появляется сама. 

"Потап пока что остается в Испании и там продолжает помогать и поддерживать Украину, – сказал Демин. – Вопрос к вам, как вы думаете – где больше пользы от Потапа: за границей, собирая деньги и помощь для Украины, или все-таки дома?". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Слава Демин / YouTube
Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину

Теги: война России против Украины, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко
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