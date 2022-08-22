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22 августа, 2022
 
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Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет

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Кличко отец троих детей
Кличко – отец троих детей
Фото: ЕРА

Украинский ведущий Слава Демин в новом выпуске своего YouTube-проекта "Слава ПРО", комментируя развод мэра Киева Виталия Кличко с проживающей в Германии женой, украинской моделью и коучем по йоге Натальей Кличко, намекнул, что причиной этого расставания могла стать новая возлюбленная мэра.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало то, что они долгие годы жили отдельно. На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом.

"Виталий Кличко заявляет, что его сердце занято именно Киевом, хотя по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет", – высказался ведущий.

Демин выразил надежду, что мэр Киева расскажет о своей новой возлюбленной ему в интервью.

"Хотя я зову Виталия Владимировича к себе в шоу "Слава +" уже два года, но пока безрезультатно", – отметил Демин.

ВИДЕО
Видео: Слава Демин / YouTube
Контекст:

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Теги: Киев, Виталий Кличко, Наталья Кличко, семья, развод, Слава Демин
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