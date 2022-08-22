  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало то, что они долгие годы жили отдельно. На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом.

"Виталий Кличко заявляет, что его сердце занято именно Киевом, хотя по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет", – высказался ведущий.

Демин выразил надежду, что мэр Киева расскажет о своей новой возлюбленной ему в интервью.

"Хотя я зову Виталия Владимировича к себе в шоу "Слава +" уже два года, но пока безрезультатно", – отметил Демин.

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Видео: Слава Демин / YouTube