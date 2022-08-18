Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2022
 
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"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе

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У Натальи и Виталия Кличко в браке родилось трое детей
У Натальи и Виталия Кличко в браке родилось трое детей
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель Наталья Кличко 18 августа опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена со спины перед старыми деревянными воротами.

"Новую дверь нельзя открыть, пока не наберешься смелости закрыть старую", – подписала она снимок.

Это ее первая публикация после заявления о решении развестись со своим мужем, мэром Киева Виталием Кличко. Она сделала его вслед за супругом, который сообщил о расставании 15 августа. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало то, что они долгие годы жили отдельно

"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете", – отреагировали фолловеры.

"Желаю, чтобы за новой дверью у вас была невероятная жизнь",  написали в комментариях. 

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. Замуж за Виталия Кличко она вышла в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.


Теги: Виталий Кличко, Германия, Наталья Кличко, модель, развод
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