"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе

У Натальи и Виталия Кличко в браке родилось трое детей Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

"Новую дверь нельзя открыть, пока не наберешься смелости закрыть старую", – подписала она снимок.

Это ее первая публикация после заявления о решении развестись со своим мужем, мэром Киева Виталием Кличко. Она сделала его вслед за супругом, который сообщил о расставании 15 августа. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало то, что они долгие годы жили отдельно.

"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете", – отреагировали фолловеры.

"Желаю, чтобы за новой дверью у вас была невероятная жизнь", – написали в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)